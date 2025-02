Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntate 8 febbraio 2025 | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 8– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis le trovate qui.Eric condivide con Ridge il suo desiderio di realizzare una linea di alta moda a suo nome e gli propone di collaborare. Il figlio, però, spegne i suoi entusiasmi con un netto rifiuto.Ridge invita Steffy ad esprimere i suoi timori e la rassicura sul fatto che essersi trasferita a casa di Eric fosse la sola soluzione possibile per proteggere i suoi figli da Sheila.Liam decide di affrontare con Hope il tema del divorzio ancora in sospeso e le chiede di spiegare perché abbia baciato l’uomo che è stato capace di tacerle che Beth era ancora viva.