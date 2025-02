Internews24.com - Bastoni e De Vrij costretti agli straordinari: il grosso problema della difesa dell’Inter

di RedazioneGli infortuni hanno complicato la stagione e le rotazioni ine Despremuti da InzaghiLaha subito il maggior impatto degli infortuni nel corso di questa stagione. In particolare, le lunghe assenze di Acerbi e Pavard hanno pesato in maniera importante, a cui si è aggiunto l’infortunio di Carlos Augusto – nonostante non sia un centrale titolare, ha svolto il ruolo di vice di– e lo stop recente di Bisseck.In tutto questoe Desono stati chiamati. Quest’ultimo sta disputando una stagione molto importante, non facendo rimpiangere la prestazione di Acerbi ed essendo quasi sempre tra i migliori, tanto da emergere anche a Firenze. Tuttavia, questo non toglie che la sua stanchezza è evidente e che avrebbe bisogno di rifiatare.