Ilfattoquotidiano.it - Basta con le regole, vincono gli interessi! Milano e Roma unite nell’economia di rapina

La partita del governo delle città si gioca in un campo molto ristretto fatto di portatori di, di fondi di investimento globali e di speculatori. Il resto, e cioè l’opinione pubblica, la democrazia e la partecipazione alla costruzione di città più vivibili e giuste non contano più nulla. I due sindaci che interpretano alla perfezione questo nuovo ruolo dei primi cittadini sono Beppe Sala e Roberto Gualtieri.nel segno di privilegiare l’economia diche domina le nostre città.A, come noto, nascono grattacieli in molte parti della città dove prima c’erano capannoni produttivi alti al massimo 5 o 6 metri. Chi abita vicino a questi scempi ha visto la propria condizione di vita peggiorare irrimediabilmente. Chi aveva un affaccio, luce e insolazione, ora è oscurato dal cemento.