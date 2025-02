Sport.quotidiano.net - Basket Under 15: cala il sipario sulla prima fase. L’Audax termina al penultimo posto. Ora la Coppa Toscana

Non si è chiusa bene per la squadra15 delladel campionato regionale di categoria. Inserita nel girone C, dopo la settima e ultima giornata di ritorno, la formazione giallozzurra chiude al sesto edella classifica a quota 6 punti. Nelle 12 partite giocate in questa(le giornate sono state 14 ma ciascuna squadra ha osservato un turno di riposo all’andata e uno al ritorno a motivo del numero dispari di squadre iscritte), i ragazzi allenati da Paolo Gallerini (nella foto) hanno raccolto 3 vittorie e 9 sconfitte (526 i punti segnati e 816 quelli subiti, differenza -290). La classifica finale della: Versilia 22 punti; Calcinaia 20; Lucca Sky Walkers 16; Montecatini 14; Chiesina e Audax Carrara 6; Massa e Cozzile 0. La formula prevede che adesso, nella seconda, le prime due dei sette gironi in cui è stato diviso il campionato, partecipino allatitolo (divisa in due gironi) mentre le altre (dalla terza alla settima) parteciperanno alladivise in cinque gironi.