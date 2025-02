Basket Serie A | Milano passa a Sassari Scafati la spunta su Pistoia

Leggi su Sportface.it

L’Olimpiavince in trasferta a78-72. Al PalaSerradimigni la squadra di Messina centra il terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli con Varese (119-92) e Trieste (87-74). La vittoria in trasferta mancava dal 5 gennaio (115-82 in casa di). Assente Nikola Mirotic ci penano Zach LeDay (14 punti, 3 rimbalzi e 1 assist) e Leandro Bolmaro (14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist). Contributo decisivo di Nenad Dimitrijevic con 15 punti e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina. Nicolò Mannion aggiunge 8 punti e 4 rimbalzi in 16 minuti sul parquet. Stesso bottino per Giampaolo Ricci, che mette a referto anche 3 rimbalzi. Serata storta al tiro per Shavon Shields. Sono 7 i punti (3/10 dal campo) per il numero 31 dell’EA7 in 26 minuti in campo. 6 punti e 8 rimbalzi per Freddie Gillespie.