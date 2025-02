Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare della diciannovesima giornata e dove vederle

Bologna, 8 febbraio 2025 – Ultimo impegno per il campionato diA ditargato Unipolsai prima di una lunga pausa dedicata prima alle Final Eight di Coppa Italia – in programma da mercoledì a Torino – e poi alleNazionale. Il diciannovesimo turnoregular season – quarto del girone di ritorno – sarà inaugurato dalla sfida in programma alle ore 20 al PalaSerradimigni (la gara sarà trasmessa in diretta in TV e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari padrona di casa e l’EA7 Emporio Armani Milano: i sardi sono reduci dai ko contro Scafati in campionato e Cholet in FIBA Europe Cup e si sono rinforzati riportando in biancoblù l’ala statunitense Rashawn Thomas, mentre l’Olimpia si presenta alla palla a due al culmine di una settimana a dir poco ricca di impegni: i meneghini hanno infatti disputato l’ennesimo doppio turno di Eurolega che ha portato in dote la sconfitta contro il Bayern Monaco e il pronto riscatto sul campo dello Zalgiris Kaunas.