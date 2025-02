Oasport.it - Basket femminile: Italia, contro la Cechia debutta Carlotta Zanardi. Capobianco: “Limitarle nei primi 10 secondi in attacco”

Leggi su Oasport.it

Deciso il novero delle 12 giocatrici che prenderanno parte alla trasferta di Brno, in, per l’ultimo indell’nelle qualificazioni agli Europei 2025. Un fatto, questo, che vale solo per questioni legate al sorteggio: le azzurre, da Paese co-ospitante, sono già qualificate e oltretutto il girone I l’hanno vinto giovedì nella serata vittoriosala Germania.Andreaha deciso di non portare in terra ceca Irene Guarise e Anastasia Conte, le due che avrebbero potutore, come neppure Stefania Trimboli e Sara Toffolo. Dentro il gruppo, invece,: per la giocatrice classe 2005 attualmente del Famila Schio è il debutto con la maglia della Nazionale maggiore. Il resto del gruppo, rispetto a quello di Faenza, è invariato.A margine delle scelte, coachha descritto così la partita di domani tramite il sito della FIP: “Ci attende una partita completamente diversa rispetto a quella vinta con la Germania.