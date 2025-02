Oasport.it - Basket femminile: Italia, con la Cechia per chiudere il girone di qualificazione agli Europei

Ultima sfida deldi, sui generis per l’accesso automatico dei 4 Paesi ospitanti, in casa. La Nazionaleguidata da coach Andrea Capobianco volge il proprio sguardo verso Brno, dove affronterà laalle 16:00 di domenica. Un confronto, questo, dalle lunghissime radici di tradizione nel passato.Prima di tutto, non si può non rimarcare come Brno, dopo trent’anni, non sia proprio qualcosa di casuale in chiave azzurra. Qui, infatti, l’ottenne il più grande risultato della sua storia in termini di dopoguerra: la finale europea, al termine di una cavalcata che si fermò soltanto contro l’Ucraina. Stavolta l’arena non è la stessa: al tempo era l’Hala Rondo, mentre stavolta è l’Hala Vodova, già sede di alcuni incontri dei Mondiali femminili del 2010.