.com - Basket B nazionale / Ristopro a un soffio dal colpaccio: vince la Luiss 60-58

I cartai comandano a lungo a Roma, ma nel quarto periodo lamette la freccia: Fabriano sbaglia il tiro della vittoria e resta a digiuno in trasfertaVALLESINA, 8 febbraio 2025 – Latorna con i rimpianti dalla Capitale.La squadra di Niccolai perde al fotofinish contro la, fallendo il tiro del sorpasso negli ultimi secondi con Dri, e non si sblocca in trasferta dove l’ultimo successo risale al 16 ottobre a Salerno.Una prova di grande generosità non basta per ottenere i due punti alla, priva di Centanni e con il vuoto lasciato in organico dal partente Raucci ma che ritrova Pierotti, in campo 29’ a dieci giorni di distanza dalla preoccupante distorsione alla caviglia.Ad eccezione di un primo quarto negativo, nel quale Fabriano subisce 26 punti per poi incassarne 34 nei successi 30’, i cartai hanno poco da recriminare alla loro prestazione dal punto di vista della tenacia.