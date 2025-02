Unlimitednews.it - Baroni “L’esclusione di Pellegrini non è una porta chiusa”

ROMA (ITALPRESS) – “diè una mia scelta che nasce da alcune considerazioni: la prima è che io fondo tutto sul gruppo, questa sacralità sta dentro il sacrificio, ovvero la capacità di dare il 120% in ogni allenamento. Non è unae credo che Luca possa avere, in questa esclusione, un’opportunità di crescere. Ho già dimostrato, nella prima parte di campionato, di dargli fiducia e quindi, come ho già detto, questa è la mia scelta, illogica ma logica”. Marco, alla vigilia della sfida di campionato contro il Monza, prova a chiudere il discorso in merito aldidalle liste per campionato ed Europa League. Per quanto riguarda il mercato di gennaio della Lazio, il tecnico lo definisce “di prospettiva. Sono arrivati tre ragazzi: un 2003, un 2004 e un 2005.