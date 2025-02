Abruzzo24ore.tv - Banda di minorenni arrestata a Pescara: terrore in strada, nuovi sviluppi

- Due giovani di 17 anni, ultimi membri di un pericoloso gruppo che per mesi ha seminato paura tra i passanti nel centro di, sono stati arrestati ieri dalla polizia locale. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip dell’Aquila, trasferendo i due ragazzi in un istituto penitenziario minorile. Il gruppo di, che aveva cominciato a terrorizzare la zona sin dall'estate, è stato completamente sgominato dopo una serie di arresti che risalgono a novembre. Nel mese scorso, infatti, erano stati arrestati anche gli altri membri della, sei adulti che avevano preso parte a numerose attività criminali. I due arrestati sono accusati di estorsione e atti persecutori, crimini che hanno suscitato particolare preoccupazione tra la popolazione, soprattutto tra i giovani.