Bad boy? No solo Zaniolo Ritorno e voglia di riscatto | Questa è la mia famiglia Vinciamo la Conference

Non chiamatelo bad, non provateci proprio. Quell’espressione, Nicolò, non vuol più sentirla nominare. Anche perché adesso che è tornato a casa ("Nella mia, quella che mi ha visto andar via da sedicenne e mi ritrova oggi a 25 anni"), il numero 17 della Fiorentina hadi dedicarsi a quello che potrebbe essere lo step più importante della carriera: "Io so quello che valgo. So cosa posso dare" ha ribadito il classe ’99: "L’appellativo di "testa calda" non mi appartiene, mi è stato affibbiato da fuori. Mi sono sempre trovato bene in tutti i posti in cui sono stato, se si eccettua il modo in cui mi sono lasciato con la Roma". Dunque per lei,, Firenze è speciale. "Ho ritrovato dopo tanti anni un sacco di persone che conoscevo. Nessuno è cambiato ed è per questo che sono emozionat.