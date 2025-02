Babysitter scomparsa dalle telecamere di sorveglianza il colpo di scena

Leggi su Caffeinamagazine.it

Svolta nelle indagini sulladi Jhoanna Nataly Quintanilla, la donna di 40 anni di cui non si hanno più notizie dalla notte tra il 24 e il 25 gennaio a Milano. La procura, rappresentatapm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella, ha richiesto la custodia cautelare in carcere per il compagno 48enne, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la misura: rischio di alterazione delle prove, possibilità di fuga data la presenza di legami all’estero e il timore che possa commettere nuovamente reati.“Non le farei mai del male, mai”, aveva dichiarato l’uomo mercoledì scorso. A quel punto, erano già trascorsi 12 giorni senza alcuna traccia di Nataly. Durante l’interrogatorio davanti alla pm Menegazzo e al procuratore aggiunto Mannella, il sospettato ha scelto di non rispondere alle domande.