Lapresse.it - Babysitter scomparsa a Milano, il compagno confessa: “Ma non volevo ucciderla”

Pablo Gonzalez, ildella40enne di origine salvadoregnatra il 24 e il 25 gennaio a, Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, hato l’omicidio della donna. Ha però parlato di un gesto non volontario che lo ha fatto andare nel panico. È quanto si apprende sull’interrogatorio del 48enne, concluso da pochi minuti davanti alla gip di, Anna Calabi. Gonzalez era stato fermato venerdì per omicidio volontario pluriaggravato e soppressione di cadavere. L’uomo non è al momento in grado di indicare dove si trovi il corpo anche se ha detto di certo di aver preso la strada per Cassano d’Adda.Il racconto deldellaDa quanto si apprende, l’uomo avrebbe raccontato di essere stato colto dal panico dopo i fatti e aver preso la decisione di liberarsi dal cadavere.