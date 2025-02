Dayitalianews.com - Babysitter scomparsa a Milano, crolla il compagno e confessa: “L’ho uccisa io, l’ho nascosta in un borsone”

Non ha retto più Pablo Gonzalez Rivas, il48enne dellasalvadoregna Jhoanna Nataly Quintanilla Valleda casa alo scorso 24 gennaio, e hato l’omicidio.La confessione durante l’interrogatorioIl 48enne èto durante l’interrogatorio davanti alla gip diAnna Calabi, durato due ore, nel corso del quale hato l’omicidio, aggiungendo che non era sua intenzione uccidere la compagna e che si è disfatto del corpo perché preso dal panico. Ha rivelato di aver abbandonato il corpo in uncon le rotelle, ma senza averlo fatto a pezzi, lungo la strada per Cassano d’Adda, senza però fornire dettagli molto precisi.A questo punto la gip dovrà decidere se confermare il fermo disposto dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella e se disporre la custodia cautelare per il 48enne, sul quale pende l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere, come richiesto dalla Procura di