Baby sitter sparita a Milano il compagno confessa | Nataly è morta in un gioco erotico finito male

«L’ho uccisa io, non volevo, è stato un». Pablo Gonzalez Rivas ha ceduto,ndo davanti alla giudice di, Anna Calabi. Un’ammissione che lo inchioda: omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. JhoannaQuintanilla Valle, 40 anni, di origini salvadoregne come il coniuge, era scomparsa il 24 gennaio. Da allora, di lei non si hanno più tracce. Ora l’attenzione è tutta sulle ricerche del corpo, che Gonzalez avrebbe abbandonato nell’area di Cassano d’Adda.Una confessione tardiva e le incongruenze, ma “l’ho uccisa”Inizialmente, il 48enne aveva provato a depistare le indagini, sostenendo che la compagna fosse uscita volontariamente da casa quella notte con un trolley, documenti e pochi vestiti invernali.. Era sui social, chattava con un’amica mentre lui dormiva sul divano dopo aver preso un medicinale, ha raccontato ai carabinieri.