Quotidiano.net - Baby-sitter scomparsa. Fermato il compagno. Filmato con un borsone

e Nicola Palma Sono quasi le 2 di notte del 25 gennaio, siamo in piazza dei Daini 4/2, complesso residenziale in zona Bicocca a Milano. Una delle telecamere inquadra l’ingresso del primo monolocale a destra del piano terra: i fotogrammi mostrano il quarantottenne salvadoregno Pablo Gonzalez Rivas, che lì convive con la quarantenne Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, che esce di casa e si dirige verso i box. Scende qualche minuto dopo, con unda palestra in spalla: è vuoto. Passa un’ora, e la porta si riapre: l’uomo risale nei box, tira fuori la sua Punto grigia e la parcheggia in fondo alla rampa; poi va in casa e ne esce qualche secondo dopo con lo stesso. Stavolta lo trascina a fatica, fa anche una sosta nel tragitto che lo separa dalla macchina; poi carica ilsui sedili posteriori, risale in auto e la infila nel garage.