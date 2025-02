Ilrestodelcarlino.it - Baby ladri pentiti: "Era un gioco". Furti a raffica nelle auto in sosta, la polizia scova due ragazzini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una lunga indagine che è approdata a una conclusione nei giorni scorsi, portando alla denuncia dei due presunti responsabili di una serie di danneggiamenti operati ai danni di decine divetture nel quartiere Romiti. Tutto è cominciato alla fine dell’estate, con qualche effrazioneparcheggiatevie Plutarco e Marziale, poi uno stop di qualche settimana fino a novembre, quando i malviventi sono tornati in azione. "Si sono concentrati in particolare sulle vie decentrate, quelle meno illuminate – spiegano alcuni residenti –. Ihanno rotto i vetri di tutti i veicoli ine portavano via gli oggetti contenuti nei veicoli. Talvolta si trattava di oggetti di valore, mentre in altri casi erano cose di poco conto, ma il danno sulla vettura era comunque importante. E’ stato un vero e proprio raid portato a termine in brevissimo tempo".