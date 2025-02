Sport.quotidiano.net - Baby granata. La Primavera sfida l’AlbinoLeffe

Leggi su Sport.quotidiano.net

Laapre alle 14,30 a Cologno al Serio (Bergamo) il programma del settore giovanile, facendo visita alnella 18ª giornata. Scivolata al penultimo posto della graduatoria, in piena zona playout, la squadra di Turrini affronta un’avversaria che la precede di un punto e un risultato positivo metterebbe fine alla serie negativa di 7 sconfitte. Alle 17 dupliceesterna per Under 14 e Under 13, impegnate in contemporanea a Copparo con la Spal. Il programma domenicale scatta alle 15: a Novellara l’Under 17 riceve il Torino, mentre a Villa Bagno spazio all’U16, impegnata col Sassuolo. Alle 17,15 è il "Lari" di via Fano ad ospitare l’Under 15, opposta anch’essa ai neroverdi modenesi.