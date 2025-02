Azzurri toscani in pista | al via Fabbri Diaz Iapichino e Stecchi

Leggi su Corrieretoscano.it

in: al viaFine settimana di primissimo piano per i campionidi atletica.A Metz, in Francia, sabato 8 febbraio è il giorno dell’esordio per il bronzo olimpico del salto triplo, il livornese di adozione Andy.A Lodz, Polonia, tappa Silver del World Indoor Tour, in gara il vicecampione del mondo di Bagno a Ripoli Leonardo, recordman italiano del peso con 22.98.Conin gara Claudio, recordman italiano dell’asta, 5.82 come il suo tecnico Gibilisco, anche lui fiorentino di Bagno a Ripoli.Domenica 9 febbraio a Padova, Palaindoor, esordio stagionale per Larissa. La campionessa di Borgo San Lorenzo, argento europeo del salto in lungo, vincitrice della Wanda Diamond League 2024, avrà l’occasione di testare per la prima volta in gara la nuova rincorsa da 17 passi senza preavvio, partendo da ferma con il piede sinistro, a differenza dei 15 passi con preavvio della passata stagione.