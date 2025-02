Unlimitednews.it - Azzurre a mani vuote, ai Mondiali è oro Johnson in discesa

SAALBACH (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Breezysi prende ladi Saalbach. La statunitense, scesa con il pettorale numero 1 e tornata in attività a dicembre 2024 dopo essere stata squalificata per 14 mesi per aver violato il protocollo antidoping (mancata reperibilità in tre controlli a sorpresa), scia in 1’41?29 e conquista il primo oro mondiale della carriera. Argento per la padrona di casa Mirjam Puchner (+0?15): prima medaglia iridata per l’austriaca, argento nel super-G ai Giochi di Pechino 2022. Il bronzo è di Ester Ledecka. La ceca, specialista dello snowboard ma già capace di grandi exploit nello sci alpino, su tutti l’oro in supergigante alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018, conclude a 0?21 dalla vetta confermando l’ottimo feeling con il tracciato di Saalbach, che l’ha vista trionfare in super-G in Coppa del Mondo nel marzo di un anno fa.