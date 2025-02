Anteprima24.it - Aversa, addobbi sul campanile della Real Casa dell’Annunziata: 2 denunce

Tempo di lettura: < 1 minutoReati in danno del patrimonio culturale eizzazione di opere non autorizzate sono le accuse contestate ada due persone denunciate in stato di libertà dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.Gli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma nell’ambito del monitoraggio dei monumenti nella provincia di Caserta, con il supporto di funzionariSoprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, hanno consentito di accertare l’avvenutaizzazione, a vario titolo da parte dei denunciati, di opere illecite sule sull’arcocittà normanna, facenti parte del complesso monumentale “”, bene tutelato ai sensi del codice dei beni culturali.