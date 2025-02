Avatar | Fuoco e cenere la battaglia finale e un nuovo mezzo nautico rivelati nelle nuove foto

Leggi su Cinefilos.it

, lae unLadiviene anticipata in modo intrigante e la nuova moto d’acqua industriale del film viene mostrata in concept art. Diretto da James Cameron, il terzo capitolo della fortunata serie divedrà Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e il resto della famiglia Sully entrare in contatto con nuovi nemici e alleati Na’vi mentre la guerra contro la RDA si intensifica. La storia diriprende dopo laculminante di La Via dell’Acqua, con il prossimo film che promette una posta in gioco ancora più alta man mano che il mondo di Pandora si espande ulteriormente.Ora, in un’intervista con Empire, lo scenografo Ben Procter anticipa che lainfarà sembrare il combattimentoin La Via dell’Acqua “nient’altro che una scaramuccia”.