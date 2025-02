Movieplayer.it - Avatar: Fuoco e Cenere, ecco il primo sguardo al personaggio di David Thewlis, il Na'vi Peylak

Da poco è stata rilasciata la prima foto del Na'Vi interpretatoed unalla nuova arma dell'esercito umanoesplorerà ancora una volta aree inedite di Pandora. Oltre all'ostile Clan della, i Mangkwan, Jake e Neytiri incontreranno i misteriosi Mercanti del Vento, il Clan Tlalim. Secondo Empire, si tratta di un gruppo di Na'vi che "attraversano la luna lussureggiante su gigantesche creature simili a meduse". La star di Wonder Woman,interpreterà il loro leader,. "Sono allegri, felici, colorati", dice del gruppo la costumista di, L. Scott. "E quando arrivano nel nostro film, tutti sono entusiasti di vederli. È come se il circo fosse in città".