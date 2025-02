Bergamonews.it - Automotive europeo: innovazione e competitività per il futuro

Bergamo. Ventuno milioni di auto prodotte in Europa pre-Covid contro i 17 milioni circa nel 2024. Un Vecchio Continente stretto tra due poli: gli Stati Uniti di Trump – che minaccia dazi anche contro l’Unione Europea – e la Cina che detiene il 31% della produzione mondiale di autovetture, cioè oltre 31 milioni nel 2024, di cui un terzo elettrico, esportato soprattutto in Europa, dove i marchi cinesi ibridi e plug-in sono passati dal 5% al 15% tra il 2015 e il 2023.Lo dicono i numeri: il settore dell’è in crisi. Un tema esplosivo qui a Bergamo, seconda provincia in Lombardia per dipendenti (circa 5 mila) e terza per imprese del settore (circa 70), specializzata nella componentistica e trainata da tre colossi come Brembo, RadiciGroup e Persico, che impiegano circa il 70% degli addetti totali.