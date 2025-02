Bergamonews.it - Auto si ribalta per la neve a Colere: bimba di 2 anni in ospedale

mento senza gravi conseguenze a. L’incidente lungo la Statale 671 nella mattina di sabato 8 febbraio: l’allarme è scattato alcuni minuti dopo le 11, quando un’si èta scendendo dal Passo della Presolana in direzione Val di Scalve.I carabinieri di Clusone sono al lavoro per accertarne le cause ma il conducente pare aver perso il controllo dei veicolo a causa del manto nevoso presente sull’asfalto dopo la nevicata di oggi. L'ta lungo la 671 aA bordo dell’una famiglia residente nel Milanese: alla guida un 35enne, passeggeri la moglie 36enne e la figlia di 2.La centrale di Areu ha inviato sul luogo dell’incidente un velivolo dell’elisoccorso, un’ambulanza e un’medica. Per la famiglia solamente un enorme spavento: nessuno è rimasto ferito gravemente.