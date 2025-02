Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti tra Sanremo 2025 e i preparativi del matrimonio: “L’abito da sposa? Mi deve rappresentare”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 8 febbraioè pronta per il Festival di. Ma, trova anche tempo per organizzare il suo. Presto, infatti, convolerà a nozze con il compagno Goffredo Cerza, al quale è legata da 8 anni. La coppia ha un figlio, Cesare, nato nel marzo 2023., la dedica a Goffredo Cerza: “8 anni insieme, il tuo cuore calmo ha silenziato le mie tempeste” “Sono emozionatissima, ma non sono cresciuta con l’idea e il sogno dirmi; e in più non me l’aspettavo, non siamo due da grandi gesti e Goffredo non si lascia mai cadere in facili sentimentalismi", ha raccontatonell’ultima intervista rilasciata alla rivista ‘Cosmopolitan’. La proposta diè arrivata all’improvviso, lo scorso dicembre, quando la coppia si trovava in vacanza a Londra.