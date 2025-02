Isaechia.it - Aurora Ramazzotti pronta alle nozze con Goffredo: “Già prese le misure del vestito, ecco come sarà il mio matrimonio!”

, diventata mamma per la prima volta a marzo dello scorso anno, ha svelato quali sono i cambiamenti più evidenti dopo la nascita del piccolo Cesare.Intervistata da Cosmopolitan Italia, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosha ammesso che di cambiamenti in se stessa ne ha notati tanti. “Ho imparato a dare il giusto pesocose. Sono più consapevole, piùnte, più abile a riconoscere le ansie utili e inutili. Mi sono ritrovata capace di vivere il momento, godermi le piccole cose e a riscoprire il mondo attraverso gli occhi di mio figlio. Vedere Cesare stupirsi per le cose più banali (o almeno, che noi riteniamo tali), mi ha aiutata a riscoprire la bellezza della semplicità“, ha dichiaratoche, a seguire, ha spiegatosi è evoluto il rapporto con il compagnoCerza:Avere un figlio è una prova enorme per una coppia.