Donnapop.it - Aurora Ramazzotti parla della sofferenza che vive per l’ansia sociale: ecco il suo lungo sfogo

Leggi su Donnapop.it

oggi è un volto noto del piccolo schermo e soprattutto dei social, ma cosa ha detto di recente circa la sua ansia?Come sappiamo, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha spessoto apertamentesua salute mentale e dei problemi avvertiti durante la sua crescita., inoltre, non ha mai nascosto alcune difficoltà nate proprio dall’essere “figlia di”. Di recente, ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, la diretta interessata ha detto la sua suldelhato chiaramente di quanto il pregiudizio influenzi la sua vita; prossimamente, la figlia di Michelle Hunziker condurrà Cosmopolitan a Sanremo, il podcast sull’omonimo Festival. Nonostante sia felicissima per questo traguardo, non nasconde comunque una certa irrequietezza.