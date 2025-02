Thesocialpost.it - Aumento di stipendio, oltre 50 euro in più al mese: ecco per quali lavoratori e perché

Alcuni dipendenti pubblici potrebbero vedere un incremento nella loro busta paga di50al, in aggiunta all’di 165(lordi) già previsto per tutti idelle Funzioni centrali. Questo nuovoè il risultato del rinnovo del contratto collettivo, che ha introdotto sia un incremento salariale sia novità riguardanti lo smart working e la settimana corta. L’di circa 50sarà destinato esclusivamente ai dipendenti dei ministeri.In particolare, il governo ha stabilito di aumentare le indennità di amministrazione per questi. In, si prevede che nelle prossime settimane ci possano essere novità anche per tutti gli altri dipendenti pubblici, con la possibilità di un anticipo del Tfr.Questo incremento è stato confermato attraverso un Dpcm firmato dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, come riportato dal Messaggero.