Ilgiorno.it - Attesi a migliaia all’Innovation campus 2025

Da Mind Milano alle scuole superiori di tutta Italia grazie a un palinsesto di attività online. È il “Social innovation“ promosso da Fondazione Triulza, un appuntamento molto atteso dalle scuole superiori, le realtà del terzo settore e dell’economia sociale, le aziende profit, i centri di ricerca, le università per approfondire e sfidarsi sui temi dell’impatto sociale e dell’innovazione. L’edizione, la sesta promossa, che si svolgerà il 26 e 27 febbraio, sarà dedicata al tema “Talents 4 social innovation: competenze nella complessità“ e si svolgerà in modalità ibrida, con attività sia in presenza che a distanza per andare incontro alle esigenze di tutti gli istituti. Dopo il successo delle edizioni precedenti, che hanno coinvolto circa 32.500 persone di cui oltre 21mila studenti delle scuole superiori, Its, gli istituti di formazione tecnica della Lombardia e di altre regioni d’Italia, Fondazione Triulza ha deciso di dare a tutti gli studenti, anche quelli lontani, la possibilità di partecipare a questo grande “laboratorio di innovazione“ che aiuta i giovani ad avere uno sguardo sia al territorio nazionale sia a livello internazionale.