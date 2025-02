Pisatoday.it - Attese piogge nel fine settimana: avviso giallo per rischio idrogeologico

Leggi su Pisatoday.it

Ancora maltempo in Toscana, cone rovesci in estensione dalla costa verso l'interno. Le precipitazioni proseguiranno anche nel corso della notte e tenderanno a cessare nella mattina di domani, domenica 9 febbraio. Per questo la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha.