Attenti al Gorilla a Palazzo Pretorio, spuntano Sciamani e teschi per Lucca in Maschera 2025

, 8 febbraio– Il grandedei fratelli Cinquini si è già ambientato nel Loggiato del. E non è l’unico “portabandiera“, ma certamente uno dei più vistosi, diinedizione. In queste ore le strade e le piazze del centro storico si stanno animando con “The Skull Parade – Il Tempo della Vanità”, un’installazione artistica nata dalla collaborazione tra la Cittadella del Carnevale di Viareggio e Città del Messico. Novedecorati da artigiani internazionali, che uniscono la tradizione messicana alla maestria italiana, sono stati posizionati in Piazza Anfiteatro, Piazza Santa Maria, via Vittorio Veneto, Piazza Antelminelli, Piazza San Salvatore, Porta San Gervasio e Piazzale Verdi, offrendo un percorso suggestivo tra cultura e arte. Prende quindi il via ufficialmente la manifestazione organizzata dal Comune diche, dopo il successo delle edizioni passate, propone un calendario ancora più ambizioso, con appuntamenti e iniziative che coinvolgeranno la città per un intero mese.