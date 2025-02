Lapresse.it - Atp Rotterdam, Bellucci battuto in semifinale da De Minaur

Termina il cammino di Mattianel torneo Atp di. Il classe 2001 azzurro, dopo le imprese con i due ex finalisti Slam, Medvedev e Tsitsipas, agli ottavi e ai quarti, non può nulla contro Alex Dee deve quindi fermarsi in. L’australiano domina vincendo 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Il numero 8 al mondo attende in finale il vincitore del match tra Hurkacz e Alcaraz. Mattialasciadopo una settimana però molto buona: primain un torneo 500 e nuovo best ranking, ossia numero 68 del mondo. Lucia Bronzetti raggiunge la finale a Cluj dopo il ritiro nel primo set di Katerina Siniakova ?Si conclude invece l’incredibile settimana adi Mattia, superato inda Alex Deper 6-1, 6-2. pic.twitter.