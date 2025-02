Oasport.it - ATP Rotterdam 2025: Alcaraz in semifinale contro Hurkacz. Il sogno di Bellucci continua con De Minaur

Leggi su Oasport.it

Si sono delineate le semifinali dell’ATP 500 dil’incredibiledi Mattia. Dopo la fantastica vittoriaDaniil Medvedev, il 23enne di Busto Arsizio piazza un altro scalpo importante, battendo in due set il greco Stefanos Tsitsipas con un perentorio 6-4 6-2 in un’ora e venticinque minuti di gioco. Un’altra prestazione clamorosa per il tennista lombardo, che ha giocato le qualificazioni ae domani disputerà la sua primaATP della carriera.Il prossimo avversario disarà l’australiano Alex de, finalista proprio lo scorso anno nel torneo olandese, quando poi venne sconfitto da Jannik Sinner. Il numero otto del mondo si è sbarazzato abbastanza agevolmente del tedesco Daniel Altmaier, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-4.