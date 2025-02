Atletica | Sottile vola a 2 31 a Weinheim record italiano per Mangione a Karlsruhe

Leggi su Sportface.it

Brilla, e non poco, l’Italia dell’in Germania. E’ splendido il debutto di Stefanonella stagione a scoperto, visto che l’azzurroa 2.31 nel meeting di salto in alto di. Si tratta della miglior prestazione stagionale in assoluto dell’anno, alla pari dell’israeliano Yonathan Kapitolnik a Tel Aviv l’1 febbraio. Dopo il quarto posto a sorpresa alle Olimpiadi di Parigi 2024, dunque, il piemontese vince un prestigioso appuntamento internazionale e si avvicina, per appena tre centimetri, alla misura a cinque cerchi con cui salì alla ribalta.Una volta vinto,ha provato la clamorosa misura di 2.36: il primo tentativo, con asticella a 2.34, forse sarebbe stato buono, gli altri due non vanno a buon fine. Al contempo, si tratta del personal best per l’azzurro a livello indoor, migliorando di quattro centimetri la precedente misura.