Sport.quotidiano.net - Atletica leggera. Dosso cerca conferme in Polonia

Dopo l’ottima apertura a Belgrado (7.08 in batteria e 7.12 in finale), Zaynab, la 25enne rubierese tesserata per le Fiamme Azzurre,in due meeting internazionali che si svolgono entrambi in. Oggi è la volta dell’Orlen Cup Lódz che fa parte del circuito internazionale "Silver", mentre nel prossimo week-end sarà di scena a Torun. Il bronzo mondiale indoor dei 60 metri affronta oggi la stella polacca Ewa Swoboda nel primo duello diretto della stagione. In attesa didell’ultima ora, ci sarà una prima batteria intorno alle 17 e la finale verso le 19.