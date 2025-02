Sport.quotidiano.net - Atletica, Iapichino riparte da Padova con la nuova rincorsa

Firenze, 8 febbraio 2025 – Larissadal PalaIndoor di. Domenica 9 febbraio 2025 alle 17, la saltatrice in lungo fiorentina farà il suo esordio stagionale e avrà l'occasione di testare per la prima volta in gara lada 17 passi senza preavvio, partendo da ferma con il piede sinistro, a differenza dei 15 passi con preavvio della passata stagione. Inizialmente l’esordio era previsto a Dusseldorf, nell'Istaf Indoor, prova Silver del Continental Tour Indoor, ma l’atleta delle Fiamme Oro ha spiegato di aver cambiato i piani per essere stata informata solo 8 giorni prima dell’evento delle modalità in cui la gara si sarebbe tenuta, ovvero a battuta libera. "Avevamo confermato la presenza di Larissa già da dicembre, peraltro preannunciando che l'atleta avrebbe fatto un'importante prova test di unapiù lunga”, dice Gianni, babbo e allenatore di Larissa.