Sport.quotidiano.net - Atalanta U23 tenta il bis: "Ci faremo trovare pronti"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Turno casalingo per l’U23 che oggi alle 15, al Comunale di Caravaggio, ospita la Virtus Verona in cerca di un successo fondamentale dopo le due sconfitte consecutive nei derby con Lumezzane e Pergolettese. Bergamaschi rimasti comunque al quarto posto con 40 punti, veronesi undicesimi con 33 punti ma in striscia positiva dopo due vittorie contro la capolista Padova per 1-0 e la settimana precedente sul campo del Renate per 3-0. I nerazzurri nelle ultime ore del mercato hanno riportato a casa i classe 2003 Ceresoli e Vismara, rientrati dai rispettivi prestiti in Serie B, al Catanzaro e alla Sampdoria. L’esterno dovrebbe giocare titolare oggi, mentre il portiere sarà a disposizione come terzo in prima squadra in attesa del rientro di Carnesecchi, insieme ai compagni Cassa, Vlahovic e Obric convocati da Gasperini dopo gli infortuni di Maldini e Scamacca.