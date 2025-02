Laprimapagina.it - Atalanta incontenibile, Retegui devastante raggiunge quota 20 marcature

Leggi su Laprimapagina.it

L’si impone con un netto 5-0 sul Verona, firmando una vittoria che rafforza la sua posizione in classifica. Il protagonista assoluto è Mateo, autore di un incredibile poker, affiancato da un gol spettacolare di Ederson. Con questo successo, la squadra di Gasperini si porta a +7 sulla Juventus e si avvicina all’Inter, riducendo il distacco a un solo punto.Zanetti schiera a centrocampo la nuova coppia Niasse-Bernede, arrivati a gennaio dal campionato svizzero, per sopperire alle assenze di Duda (squalificato) e Serdar (infortunato). Anche Gasperini deve fare i conti con diverse assenze, ma non rinuncia ai suoi uomini migliori in attacco: De Ketelaere edavanti, con Samardzic a supporto e Cuadrado sulla fascia destra.La partita inizia subito con l’in pressione.