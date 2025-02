Bergamonews.it - Atalanta, a Verona in piena emergenza per ritrovare punti. Gasp reinventa l’attacco?

. Il mese di febbraio dell’non è iniziato esattamente nel migliore dei modi e soprattutto come ci auspicava in casa nerazzurro. Al deludente pareggio casalingo contro il Torino, che ha comunque consentito alla Dea di mantenere invariato il proprio ritardo dalla testa della classifica (7), la squadra di Gian Pieroerini ha dovuto incassare il duro colpo dell’eliminazione dalla Coppa Italia, maturata per mano del Bologna, vittorioso al Gewiss Stadium grazie al blitz di Castro.Morale della favola, i nerazzurri puntano a riprendere la propria corsa in campionato dove oggi (8 febbraio) sfideranno ildi Paolo Zanetti allo Stadio Bentegodi, con calcio d’inizio alle ore 15.00. Per l’, quello contro gli scaligeri, diventa uno snodo cruciale non solo per non perdere ulteriore terreno da Napoli e Inter ma anche per respingere l’assalto alla zona Champions delle formazioni che la seguono in classifica, su tutte Fiorentina, Lazio e Juventus.