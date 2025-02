Sport.quotidiano.net - Atalanta a valanga a Verona trascinata da un Retegui incontenibile

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 febbraio 2025 –. Cinque reti in 55 minuti al Bentegodi contro ungià travolto a ottobre all’andata per 6-1. Manita che certifica il buon stato di salute dei nerazzurri, nonostante le tante assenze (Carnesecchi, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Lookman, Scamacca e Maldini) che alla vigilia obbligavano a temere questa trasferta veronese, facile solo con il senno di poi, facile grazie alla strapotenza offensiva nerazzurra. Facile perché l’l’ha resa facile, grazie a unda venti gol in ventidue gare di campionato, che sta viaggiando in serie A alla media di un gol ogni 66 partite. L’argentino naturalizzato italiano è implacabile, ma vicino a lui c’è un De Ketelaere che sta segnando di meno nell’ultimo mese e mezzo ma entrato nelle azioni dei primi tre gol.