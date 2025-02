Asteroide 2024 YR4 aumentano le probabilità di impatto sulla Terra | dall’1% al 22%

Quotidiano.net - Asteroide 2024 YR4, aumentano le probabilità di impatto sulla Terra: dall’1% al 2,2%

Roma, 8 febbraio 2025 – Mancano ancora sette anni prima che l'YR4' possa colpire la, ma le agenzie spaziali hanno già attivato gruppi di reazione per determinare le sue dimensioni e la sua traiettoria. E, eventualmente, intervenire. Scoperto lo scorso 27 dicembre da un osservatorio in Cile nell'ambito del programma Atlas (Sistema di Ultima Allerta diTerrestre di Asteroidi), gli esperti non vogliono inviare un messaggio catastrofista, ma, data la sua dimensione e la possibilità di, attualmente stimata al 2,2%, affermano che è necessaria una sorveglianza attiva. Al momento si stima che abbia un diametro compreso tra 40 e 90 metri, e la collisione ipotetica, secondo i dati dell'Agenzia Spaziale Europea, è calcolata per il 22 dicembre 2032. Proprio a causa delle sue dimensioni e con unadisuperiore all'1% in qualsiasi momento entro i prossimi 50 anni,YR4 soddisfa appieno i criteri che hanno innescato due protocolli di reazione approvati dalle Nazioni Unite: l'International Asteroid Warning Network (Iawn) e lo Space Mission Planning Advisory Group (Smpag).