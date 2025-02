Abruzzo24ore.tv - Assunzioni Colf e Badanti: Oggi il Click Day Decisivo!

Roma - Il 7 febbraio 2025, alle ore 9, scatta ilday per l'assunzione di lavoratori extracomunitari nel settore domestico. Le domande precaricate sul portale del Ministero dell'Interno sono circa 45.000, a fronte di soli 9.500 posti disponibili, rendendo probabile l'esaurimento delle quote in pochi minuti, come già avvenuto il 5 febbraio per i lavoratori non stagionali. Opportunità per Over 80 e Disabili Oltre alle quote ordinarie, esiste una finestra aggiuntiva di 10.000 posti destinata alle famiglie che necessitano di assistenza per anziani over 80 o persone non autosufficienti. Le richieste per questi flussi possono essere presentate a partire dall'8 febbraio 2025. Nuove Retribuzioni per il 2025 Dal 1° gennaio 2025, le retribuzioni minime pere baby sitter hanno subito un incremento dello 0,96% rispetto all'anno precedente.