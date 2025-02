Secoloditalia.it - Assalto all’altare di San Pietro: romeno distrugge sei candelabri antichi. Il video del folle gesto

Unimprovviso, dettato forse da un quadro psichiatrico patologico o da una furia iconoclasta cieca e violenta. La Basilica di Sanè stata vandalizzata ieri da un cittadino, che ha buttato per terra seidel 1865 dal valore di 30mila euro, dopo essere salito sull’altare centrale. L’uomo è stato successivamente fermato dalla Gendarmeria vaticana e poi identificato dall’Ispettorato vaticano. Durante l’azione in chiesa c’erano molti pellegrini che hanno ripreso la scena con i loro dispositivi mobili. In base a quanto riferito da Matteo Bruni, direttore della Sala stampa vaticana, si è trattato deldi “una persona con gravi disabilità psichiche” e che è stata successivamente “presa in custodia dalla Gendarmeria vaticana e consegnata alle autorità italiane”.aidella Basilica di San: arrestato unQuello compiuto dal cittadinonon è un caso isolato: già nel 2020 unsimile fu compiuto da un 50enne di Santa Marinella che salì sull’altare e lanciò un candelabro.