Ilgiorno.it - Assaggiatore di vino. La patente con Onav

Diffondere la cultura e la passione del, con un occhio di riguardo a quello valtellinese, ma anche fornire competenze relative alla sua produzione e, soprattutto, alla sua corretta degustazione. Edizione numero 22 per il corso di primo livello per assaggiatori diproposto dalla sezione di Sondrio dell’che ha preso avvio giovedì 6 febbraio presso la sede di APF Valtellina. Una volta degustati e analizzati gli oltre 50 vini in programma (diversificati per provenienza e struttura, anni di invecchiamento e proprietà organolettiche), gli iscritti saranno capaci di coglierne la reale qualità, nonché di individuarne e descriverne le differenze. Al termine delle lezioni - 14 teorico-pratiche, aperte anche a chi è privo di esperienza, più tre in cantina – i partecipanti otterranno ladi "di" e la conseguente iscrizione all’Albo nazionale degli assaggiatori di