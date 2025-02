Ilgiorno.it - Asilo nido, lavori al via. Taglierà le liste d’attesa

Obiettivo: tagliare la listadei nidi comunali. Al via iper la realizzazione del nuovocomunale di Cornaredo nell’area che si trova tra via Deledda, via Garofalo e via Pisacane. L’intervento da 1,3 milioni di euro è stato finanziato in parte con risorse del Pnrr per 864mila euro e in parte con risorse del Comune per 506mila euro. Si tratta della prima opera pubblica avviata dalla giunta comunale di centrodestra a pochi mesi dall’insediamento. "Il nuovocomunale andrà a dare una risposta concreta a una necessità in continua crescita nel nostro Paese – afferma l’assessore aipubblici Renato Tiraboschi –. Da anni infatti ci sono bambini che non riescono ad accedere alle strutture attualmente presenti in città e questa emergenza sarebbe diventata ancora più forte nel futuro viste le nuove costruzioni che stanno sorgendo a Cornaredo".