Internews24.com - Asensio Inter, rimpianto di mercato? Con lui la Thu-La avrebbe…

di Redazionedi? Con lui la Thu-La avrebbe. L’analisi del Corriere dello Sport sulla situazione in attaccoCosi il Corriere dello Sport sulla situazione dell’attacco nerazzurro, che secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe dovuto rinunciare a Marcos, nelle ultime ore di calcio:DIETRO LA THULA IL VUOTO- «Ma il problema è assolutamente attuale e, soprattutto, non è stata risolto dalla scorsa stagione. Dietro Lautaro e Thuram c’è il vuoto. Taremi, finora, non ha dato nulla. Arnautovic aveva contribuito al minimo l’anno passato e in questo è perfino peggiorato. Di Correa è quasi superfluo parlare. Ha dato un lampo a Verona e poi è tornato disperso. Vero che una coppia come quella formata dal Toro e da Tikus è difficile da trovare in giro.