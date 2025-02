Ilrestodelcarlino.it - Ascolto&Partecipazione all’attacco:: "La formazione non è un mercato"

"La recente decisione della Regione Marche di dare il via libera alla Link University per l’istituzione di corsi di laurea in medicina e odontoiatria rappresenta un grave pericolo per il futuro dellauniversitaria nella nostra regione". E’ il commento del comitato Ascolto&Partecipazione, che interviene con una nota sul caso Link University. "Una scelta – dicono – che sembra rispondere più alle esigenze di soddisfare i finanziatori di una campagna elettorale che a quelle di tutelare la qualità dellae il diritto alla salute dei cittadini. È un fatto gravissimo che un ateneo privato, con legami evidenti e documentati con i finanziamenti ricevuti dalla Lega durante la campagna elettorale delle politiche 2022, si trovi improvvisamente al centro delle benevoli attenzioni di una Regione guidata dal centrodestra.