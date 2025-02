Dilei.it - Ascolti tv del 7 febbraio, Bianca Guaccero chiude i battenti e sfida Vanessa Incontrada

Il venerdì sera prima di Sanremo,e Nek hanno condotto su Rai 1 l’ultima puntata di Dalla strada al palco e per la prima volta non hanno dovuto affrontare la concorrenza di Gerry Scotti. Infatti, su Canale 5 è andato in onda Zelig – Il meglio, cone Claudio Bisio.In attesa di Sanremo 2025,e Nek su Rai 1 hanno chiuso l’edizione di quest’anno Dalla strada al palco che ha avuto un grande successo. L’ultima puntata ha fatto il pieno di ospiti: Luca Argentero, Ema Stockholma e Massimo Lopez. Ad esibirsi con gli artisti di strada anche Katia Ricciarelli, Ron e Big Mama.Su Canale 5 è andato in onda il meglio di Zelig, con la conduzione della coppia collaudatae Claudio Bisio.Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Farwest. Salvo Sottile ha presentato nuovi documenti sulla morte di Raul Gardini a 32 anni dalla scomparsa.